Автомобиль нового поколения вывели на тесты в менее толстом камуфляже, что позволило рассмотреть некоторые детали.
Кроссовер Nissan Juke второго поколения замечен на тестах
20.06.2019 22:51
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К слову, на российский рынок Nissan Juke 2020 не приедет, ведь в компании приняли решение снять кроссовер с продажи в связи с низким спросом.
Итак, Juke 2020 судя по шпионским фотографиям будет иметь существенно измененный, но при этом узнаваемый экстерьер.
В основе автомобиля расположится новая платформа, используемая в новом Renault Clio.
В моторной гамме будет предложен новый 1,3-литровый бензиновый двигатель, литровый трехцилиндровый агрегат, а также дизельный мотор объёмом 1,5 литра.
Позднее в продажу будет запущена и гибридная версия Nissan Juke.
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