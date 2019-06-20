Кроссовер Nissan Juke второго поколения замечен на тестах

Автомобиль нового поколения вывели на тесты в менее толстом камуфляже, что позволило рассмотреть некоторые детали.

К слову, на российский рынок Nissan Juke 2020 не приедет, ведь в компании приняли решение снять кроссовер с продажи в связи с низким спросом.

Итак, Juke 2020 судя по шпионским фотографиям будет иметь существенно измененный, но при этом узнаваемый экстерьер.

В основе автомобиля расположится новая платформа, используемая в новом Renault Clio.

В моторной гамме будет предложен новый 1,3-литровый бензиновый двигатель, литровый трехцилиндровый агрегат, а также дизельный мотор объёмом 1,5 литра.

Позднее в продажу будет запущена и гибридная версия Nissan Juke.