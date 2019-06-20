Объявлены российские цены на новый BMW 8-Series Gran Coupe

Теперь российский офис марки объявил о российских ценах на новинку, но о сроках старта продаж пока информации нет.

Для российского рынка BMW 8-Series Gran Coupe предложат в версии 840i и M850i xDrive. Первая получила ценник от 6,44 млн рублей, а вторая будет доступна за 8,33 млн рублей.

Для 840i будут устанавливать трёхлитровый 340-сильный двигатель, а самый мощный вариант предложат с 4,4-литровым 530-сильным агрегатом.