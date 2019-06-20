Специалисты из США опубликовали новый рейтинг надежности автомобилей, в котором лидирующие строчки оказались у корейских марок.

Основной для рейтинга стали отзывы владельцев, которые приобрели новую машину.

Их задачей было рассказать, с какими проблемами при эксплуатации они сталкивались в первые три месяца эксплуатации.

Так, были названы самые надежные автомобили в мире по версии J.D. Power и оказалось, что лучшими являются модели марки Genesis.

В данном случае на сто автомобилей было зафиксировано всего 63 проблемы. Вторыми и третьими самыми надежными машинами стали модели марок Kia и Hyundai, а следом за ними расположились Ford, Lincoln, Chevrolet, Toyota, Lexus, Mercedes, Audi, BMW, а также Volvo и Volkswagen.

Специалисты отметили, что автомобильным компаниям следует больше внимания удалять информационно-развлекательным системам, а также системам помощи водителю, которые часто доставляют проблем владельцам машин.

В целом было отмечено, что в сравнении с прошлым годом ситуация с мультимедиа немного улучшилась, так как они стали более понятными и интуитивными.