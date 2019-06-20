Lexus представил новые адаптивные фары BladeScan

Lexus разработал новые адаптивные фары со светодиодными модулями, а первым новую оптику получит популярный в модельном ряду марки кроссовер.

Новая оптика получила название BladeScan. Ее начнут предлагать в кроссовере Lexus RX сразу после обновления модели.

Как заявляет автопроизводитель, фары BladeScan созданы таким образом, что водитель в темное время суток или при плохой видимости будет видеть больше, чем при использовании стандартной светодиодной оптики.

BladeScan будет работать в паре со сканером, который сможет распознать пешеходов и машины на расстоянии 56 метров.

К тому же система позволит не переключатся с дальнего света на ближний, а вместо этого будут затеняться автомобили, пешеходы и велосипедисты, тогда как остальные участки дорог будут подсвечиваться.

