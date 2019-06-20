Обновленный кроссовер Cadillac XT5 получил новый двигатель

Американская марка рассекретила обновленную версию своего кроссовера Cadillac XT5, предназначенную для китайского рынка.



Модель будет отличаться слегка измененной внешностью, доработанной мультимедиа, новыми системами безопасности и двигателем.

Так, в экстерьере кроссовера появилась решетка радиатора с измененным узором, иная форма воздухозаборников, новые корпуса зеркал заднего вида и новый спойлер.

В салоне предложат доработанную мультимедийную систему CUE, аудиосистему Bose с 14 динамиками, а еще производитель предлагает возможность сдвигать задний ряд сидений на 140 мм.

Одним из ярких изменений в обновленном кроссовере становится появление нового турбированного двигателя.

Объём мотора составляет два литра, а его мощность будет 237 лошадиных сил при 350 Нм крутящего момента.

В паре с силовым агрегатом будет работать девятискоростная автоматическая КП. О сроках выхода и стоимости обновленного Cadillac XT5 будет объявлено дополнительно.