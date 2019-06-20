Завод Ford во Всеволожске официально прекратил работу

В начале июня было остановлено производство легковых автомобилей в Набережных Челнах, а сегодня официально прекратил свою работу и завод во Всеволожске.

На этом предприятии осуществлялся выпуск Ford Focus и Ford Mondeo, причем сборка последнего уже давно прекращена.

Осенью этого года будут подготовлены документы на продажу заводов. Конвейеры на заводе по выпуску двигателей в Елабуге также остановлены.

Напомним, что Ford в рамках реструктуризации бизнеса покидает российский рынок легковых автомобилей. В нашей стране будут продавать и выпускать только коммерческие автомобили бренда.

Между тем недавно завод Ford Sollers в Елабуге выпустил 70-тысячный Ford Transit.