Пять беспилотных автомобилей «Яндекса» выехали на дороги Москвы

Кампания «Яндекс» в Москве на дороги общего назначения вывела пять беспилотных автомобилей.

Тестирование беспилотников в России запустили в рамках правительственного эксперимента по тестам беспилотных авто.

До конца лета компания намерена запустить 15 беспилотных автомобилей, а до конца года 95 ед.

Также ожидается, что до конца 2019 года будет расширена и зона тестирования беспилотников.

Напомним, «Яндекс» начал разработку беспилотных транспортных средств с 2016 года. Компании уже удалось много сделать и сейчас машины оснащены беспилотной системой четвёртого уровня, а это значит, что машина может полностью передвигаться без помощи водителя, но оператор в автомобиле должен быть обязательно.