Компания Skoda в России отправит на сервис 24 автомобиля

В России объявлена новая отзывная кампания, в рамках которой на сервис отправят автомобили немецкой марки Skoda.

В общей сложности отзывными стали 24 автомобиля, среди которых модели Octavia, Superb, Kodiaq, проданных на российском рынке в период с 2018 года.

Во всех транспортных средствах, попавших под отзыв, выявили проблему с подушкой безопасности водителя.

Как говорится в сообщении Росстандарта, подушки безопасности в случае ДТП могут недостаточно быстро надуться, что увеличивает риск получения травм.

В рамках сервисной кампании, владельцам отзывных машин бесплатно заменят подушку безопасности водителя.