Достоинства и основные характеристики грузовых шин OTANI

OTANIуже давно известна миру как производитель одних из самых безопасных и надёжных шин для грузовой техники. Компания расположена в Таиланде и начала свою деятельность ещё в 1986 году. На нынешний момент её деятельность является примером грамотного внедрения инновационных технологий. Бренд занимает одну из лидирующих позиций в сфере шинной промышленности.

Ключевые особенности

Покрышки компании Отани имеют обширную сферу применения: грузовые автомобили, автобусы, крупные машины сельскохозяйственного назначения. Кроме того, с недавних пор компания стала производить шины для грузовиков с повышенной проходимостью. Такая резина предназначена для эксплуатации в суровых условиях бездорожья. Грузовые шины OTANI оснащаются мощным протектором, гарантирующим эффективность зацепа с грунтом. Их каркас и плевые зоны усилены, что придаёт покрышке стойкости к разрыву. Компания систематично проводит испытания своей продукции на независимых полигонах. Покрышки бренда способны провести грузовое авто в местах, где другим шинам это не под силу.

Главные характеристики

Вследствие внедрения самых инновационных технологий, покрышки OTANIс успехом прошли несколько мировых сертификаций, среди которых ISO14001 и GCC. Это в очередной раз доказывает качество продукции бренда.

Основная спецификация компании – производство радиальной резины грузового назначения, от малотонных автомашин до тяжёлой карьерной техники. Все покрышки бренда имеют активные грунтозацепы, а также упрочнённый брекер и каркас.

Преимущественные характеристики:

Покрышки обладают низким коэффициентом качения, что позволяет экономить до 12% топлива. Протекторы шин проходят двойную компьютерную диагностику. Результат – брак резины исключён. Покрышки производятся из низкотемпературной резиновой смеси полимерного типа. Это гарантирует равномерность изнашивания протектора на 250-280 тыс. км пробега. Упрочнённый каркас является цельнометаллическим, что даёт возможность повысить индекс грузоподъёмности при высоких скоростях движения.

Модельный ряд компании Отани обширен и представлен не только грузовой резиной: покрышки для прицепов и рулевых узлов, а также ведущие и универсального типа. Продукция бренда выпускается во всех современных типоразмерах. Ещё одно неоспоримое достоинство шин компании – лояльная стоимость.