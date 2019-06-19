Каким током заряжать аккумулятор на 190Ач

Грузовые авто оборудуются мощными двигателями, которые функционируют, как правило, на дизельном топливе. Чтобы воспламенить такой агрегат в камере сгорания должна быть большая степень сжатия. Такое условие не даёт возможности применить для обеспечения бортовой электросистемы аккумулятор малой мощности. По этой причине в грузовиках используются аккумуляторные батареи с ёмкостью 190Ач.

Ключевые характеристики батарей 190Ач

Элементы питания с ёмкостью 190Ач применяются для установки на грузовики и автобусы, полная масса которых превышает отметку в 3,5 тонны, а также на тяжёлую промышленную технику: трактора, комбайны, карьерные машины и прочие. Аккумуляторные батареи повышенной ёмкости могут применяться не только для техники наземного типа. Для воспламенения мощных дизельных агрегатов яхт и катеров они также подходят.

Пластины мощных батарей производятся из свинца, обладающего большой удельной массой. По этой причине аккумуляторы 190 ач имеют немалый вес. В роли электролита в них выступает раствор из слабой серной кислоты, которая тяжелее, нежели вода. Такая жидкость занимает около 25% от полной массы аккумуляторной батареи. Заправленный до верха элемент питания обладает массой не менее 47 кг, а потому он оборудуется специальными ручками для установки и переноса.

Для заправки аккумулятора с ёмкостью 190Ач, как правило, достаточно 12,5-13 литров раствора слабой серной кислоты. Этот показатель актуален только для сухозаряженных изделий.

Стандартные размеры батарей на 190Ач таковы:

высота – 210-236 мм;

длина – 507-524 мм;

ширина – 218-228 мм.

Как заряжается батарея

Максимальную эффективность и скорость при зарядке мощных аккумуляторов демонстрирует ток, сила которого равняется 10% от общей ёмкости батареи. Для элемента питания на 190Ач этот показатель будет составлять 19А. Длительность такого зарядного цикла равна 10-11 часам.

Для долгого срока службы аккумуляторная батарея должна обладать такими качествами:

Высокий уровень вибрационной стойкости. Гарантия от производителя не менее 3-х лет. Высокий показатель холодного пуска. Повышенная стойкость к циклам зарядка/разрядка.

Покупка некачественной батареи на 190Ач неизбежно приведёт к поломке в пути, что категорически недопустимо для грузового авто, осуществляющего грузоперевозки на длительные расстояния. Для минимализации вероятности такого исхода необходимо отдать предпочтение знаменитым брендам, не обязательно дорогим, главное – качественным.