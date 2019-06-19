Российские автовладельцы назвали самые востребованные аксессуары

В России провели опрос среди владельцев автомобилей с пробегом не более пяти лет и выяснили, какие аксессуары для машины наиболее востребованы.

Опрос аналитическое агентство «Автостат» проводило еще в ноябре прошлого года, а его результаты опубликовали только сейчас.

Во время опроса автомобилистам предлагали выбрать среди аксессуаров для автомобилей наиболее востребованные, причем отмечать можно было несколько вариантов.

Так, оказалось, что самым популярным аксессуаром у российских автовладельцев является видеорегистратор, за который проголосовали 65,6% респондентов.

На втором месте оказались чехлы для сидения, а за ними следует компрессор и освежитель воздуха.

Каждый третий владелец автомобиля считает необходимым в машине радар-детектор.

Еще среди самых востребованных аксессуаров оказались рейлинги, дефлекторы, подсветка зоны выхода их машины, противоугонное устройство, а также бок на крыше.