Компания Fisker продолжает интриговать своим новым электрическим кроссовером, который на рынке будет конкурировать с Tesla Model Y.
Fisker распространил новый тизер электрического кроссовера
19.06.2019 20:58
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Производитель уже опубликовывал пару тизеров своей будущей новинки, а теперь дошла очередь до третьего, и в этот раз показали часть крыши электрокара с установленными на ней солнечными панелями.
В описании к тизеру было указано, что это будет первый в мире кроссовер с солнечными панелями на всю длину крыши.
Ранее сообщалось, что в «паркетнике» от Fisker будет два электрических мотора и блок аккумуляторов на 80 кВт•ч, а это обеспечит машине возможность проехать на одном заряде до 480 км.
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