Fisker распространил новый тизер электрического кроссовера

Компания Fisker продолжает интриговать своим новым электрическим кроссовером, который на рынке будет конкурировать с Tesla Model Y.

Производитель уже опубликовывал пару тизеров своей будущей новинки, а теперь дошла очередь до третьего, и в этот раз показали часть крыши электрокара с установленными на ней солнечными панелями.

В описании к тизеру было указано, что это будет первый в мире кроссовер с солнечными панелями на всю длину крыши.

Ранее сообщалось, что в «паркетнике» от Fisker будет два электрических мотора и блок аккумуляторов на 80 кВт•ч, а это обеспечит машине возможность проехать на одном заряде до 480 км.