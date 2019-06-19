Mercedes-Benz вывел на тесты второе поколение GLA

Компактный кроссовер новой генерации будет представлен уже этой осенью в рамках автосалона во Франкфурте.

Пока же компания проводит тестирование новинки второго поколения, которая была замечена фотошпионами.

Снимки с тестов уже распространили в Сети. Предварительно известно, что новый Mercedes-Benz GLA создают на одной платформе с последним A-Class.

Речь идет о шасси MFA, которое уже стало основной для ряда автомобилей марки, в том числе и для нового GLB.

Внешность кроссовера новой генерации будет выполнена в стилистике A-Class. Есть данные, что кроссовер окажется ниже, чем предшественника, а еще в нем установят мультимедийную систему MBUX с цифровой панелью приборов и сенсорным дисплеем.

Линейка двигателей будет представлена новым 1,3-литровым турбированным бензиновым мотором, а также 1,5-литровым дизелем. К тому же у Mercedes-Benz GLA будут и версии AMG с двигателями мощностью 421 л.с.