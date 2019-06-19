Продажи LADA в странах ЕС упали на 6% по итогам мая

Российские аналитики опубликовали отчетные данные по продажам автомобилей отечественного бренда в Европе по итогам мая.



В прошлом месяце в странах ЕС было реализовано 455 автомобилей, что хуже на 6%.

При этом еще месяцем ранее продажи показывали положительную динамику.

Большая часть реализованных в мае автомобилей пришлась на страны Западной Европы, сообщается «Автостат». Там продажи LADA составили 224 ед. или 49% от всего объёма.

С начала года объёмы реализованных LADA составили более 2 тыс. единиц, что почти на 7% меньше.