Zotye представил новый кроссовер Zotye TS5

Новый представитель сегмента кроссоверов и внедорожников выйдет на китайский рынок в третьем квартале года.

Ближе к старту продаж будет объявлены цены и комплектации на новинку. Zotye представил новый компактный кроссовер Zotye TS5.

Длина новинки составляет 4 586 мм, а ширина и высота – 1 840 и 1 618 мм соответственно. Расстояние между осями составит 2 700 мм.

Новый Zotye TS5 будет иметь моторную гамму представленную двумя турбированными двигателями. Среди них окажется турбированный агрегат с отдачей 156 и 190 лошадиных сил.