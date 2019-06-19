Waymo более года назад заключила партнерское соглашение с британским концерном Jaguar Land Rover. Компании договорились совместно разрабатывать автомобили с автономным управлением на основе электрического Jaguar I-Pace.
Waymo приступила к тестам электрических кроссоверов Jaguar I-Pace
19.06.2019 21:00
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Год назад Waymo получил от Jaguar три экземпляра I-Pace, которые неоднократно замечали в районе залива в Сан-Франциско, где они курсировали под управлением человека.
Теперь недалеко от штаб-квартиры Waymo был замечен беспилотный вариант Jaguar I-Pace, и в этот раз водитель уже наблюдал за движением электрокара, а не управлял им.
Известно, что Waymo намерена закупить 20 тысяч электрокаров I-Pace для создания из них полностью роботизированных машин. Также Waymo тестирует автономные гибридные Chrysler Pacifica.
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