Китайская компания намерена расширять модельный ряд, представленный в России новыми моделями.
Geely везет новинки на российский рынок
19.06.2019 19:50
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Еще в прошлом году стало известно, что компания готовит несколько новых моделей для российского рынка.
Уже достоверно известно, что до конца этого года в России стартуют продажи обновленного кроссовера Geely Atlas. Этот автомобиль уже заметили в стране во время тестирования.
Недавно стало известно, что компания сертифицировала хэтчбек Geely GS, который планируется запустить в продажу уже этой осенью.
Еще одной новинкой станет купеобразный кроссовер FY-11 и новый кроссовер SX11. Эти модели планируют также вывести на рынок в текущем году, однако пока точных сроков не называют.
Между тем, позиции китайской компании на рынке увеличиваются, ведь с начала этого года по май ей удалось реализовать 2 528 авто, а это оказалось в 3,8 раза больше.
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