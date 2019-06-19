Geely везет новинки на российский рынок

Еще в прошлом году стало известно, что компания готовит несколько новых моделей для российского рынка.

Уже достоверно известно, что до конца этого года в России стартуют продажи обновленного кроссовера Geely Atlas. Этот автомобиль уже заметили в стране во время тестирования.

Недавно стало известно, что компания сертифицировала хэтчбек Geely GS, который планируется запустить в продажу уже этой осенью.

Еще одной новинкой станет купеобразный кроссовер FY-11 и новый кроссовер SX11. Эти модели планируют также вывести на рынок в текущем году, однако пока точных сроков не называют.

Между тем, позиции китайской компании на рынке увеличиваются, ведь с начала этого года по май ей удалось реализовать 2 528 авто, а это оказалось в 3,8 раза больше.