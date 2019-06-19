В Ирландии запретят бензиновые и дизельные авто в 2030 году

В Ирландии в 2030 году намерены полностью запретить продажи автомобилей с ДВС. Власти уверены, что в стране машины должны быть только электрические авто.

Ввести запрет на машины с ДВС намерены с целью сохранения окружающей среды и перехода на полностью возобновляемые источники энергии.

Правительство опубликовало объёмный документ под названием Climate Action Plane, в котором описаны этапы перехода на возобновляемую энергию, а также указан запрет продаж машин с дизельными и бензиновыми моторами.

В планах правительства к 2030 году достичь численности электрокаров 950 тыс. единиц.

Стоит отметить, что во многих европейских станах планируют полностью перейти на электрический транспорт, но сам процесс будет постепенным, и в первую очередь будет введен запрет на эксплуатацию классических авто в некоторых местах, а потом и полный запрет продаж бензиновых и дизельных автомобилей.