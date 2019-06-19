Внедорожный Suzuki Ertiga Cross представили на рендере

Специалисты Suzuki уже работают над новой версией своего компактвэна Ertiga, который получит приставку к названию Cross.

Этот автомобиль в толстом камуфляже недавно был замечен во время тестирования, а шпионские фото стали основной для рендерного изображения.

Индийский дизайнер распространил в сети свой рендер, на котором показал, каким будет внедорожный Suzuki Ertiga Cross.

У такой модификации будет увеличенный клиренс, большие колеса, защита по периметру кузова из пластика, а также расширители колесных арок и рейлинги на крыше.

По предварительным данным автомобиль будет доступен с той же моторной гаммой, что и обычный вариант. То есть в движение Suzuki Ertiga Cross будет приводиться 1,5 или 1,3-литровым двигателем с отдачей 104 и 90 л.с.

Среди трансмиссий будет пятискоростная механика или 4-скоростная АКПП. Презентация новинки ожидается этой осенью.