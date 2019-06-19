Российские аналитики выяснили, что в первой половине июня семь автомобильных компаний, из официально представленных на рынке, переписали цены на свои автомобили.
7 автобрендов в России переписали цены на свои автомобили
19.06.2019 17:02
36 0
Так, например, китайский бренд Chery снизил стоимость трех автомобилей, а у компании Nissan серьезно подешевел только один кроссовер Murano.
Остальные компании переписали стоимость своих автомобилей в большую сторону.
Среди моделей, которые стали дороже в июне оказались KIA Rio X-Line, DFM AX7, Volkswagen Touareg, а также седан G70. Семь моделей из линейки марки Mercedes-Benz также получили новые ценники.
Комментарииcomments powered by HyperComments