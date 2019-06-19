В Россию привезли кабриолет Bentley Continental GT

Открытый вариант автомобиля уже доступен у дилеров марки в России.

Российский офис марки Bentley официально сообщил о старте продаж нового кабриолета на основе Continental GT. К слову купе нового поколения появилось на российском рынке осенью прошлого года.

Теперь компания предлагает для покупки его открытую версию, которая представлена только с одним двигателем, но с большим количеством вариантов оформления салона и крыши.

В компании заявили, что для клиента предложат семь цветовых решений крыши, которая способна складываться и раскладываться на скорости до 50 км/ч за 19 секунд.

В движение кабриолет будет приводиться 12-цилиндровым двигателем. Работая в паре с 8-скоростной роботизированной КП и полными приводом, двигатель выдаст 635 л.с. при 900 Нм. Разгон кабриолета до первой сотни составит 3,8 секунды.