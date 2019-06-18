О том, что американский концерн намерен возродить бренд Hummer недавно сообщалось, но ранее предполагалось, что компания решила вернуться в сегмент полноценных внедорожников.
General Motors под брендом Hummer будет выпускать электрокары
18.06.2019 20:30
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Однако, оказалось, что это не так. Как рассказали представители компании, General Motors под брендом Hummer будет выпускать электрокары.
В частности, производитель планирует в модельной линейке электромобилей предлагать пикапы и кроссоверы, которые получат новый дизайн, но выполненный стилистике существующих Hummer.
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