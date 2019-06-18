При этом средний показатель продаваемых автомобилей на вторичном рынке России составляет 11,4 года.

Российские аналитики провели исследование и выяснили, какой возраст в среднем предлагаемых на вторичном рынке автомобилей был по итогам продаж за период январь-май текущего года.

На основании данных были названы регионы страны, где в продаже на вторичном рынке самые «молодые» и «старые» легковушки.

Самые «молодые» подержанные автомобили продают в Чечне – 8,5 года. Также автомобили с пробегом менее 10 лет продают в Татарстане – 8,9 года.

На Северном Кавказе возраст продаваемых авто составил 10,2 года. В Центральном, Северо-Западном и Уральском ФО возраст проданных машин составил 10,5; 10,9 и 11 лет соответственно, сообщает «Автостат«.

Самые старые автомобили продают на Юге, в Сибири и Дальнем востоке – 11,5; 13,9 и 15,2 года.