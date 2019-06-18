Российский автопроизводитель работает над улучшением качества сборки и покраски автомобилей и на этот раз изменения произошли на линии по сборке внедорожника Lada 4×4.

Как стало известно, «АвтоВАЗ» решил проблему некачественной покраски Lada 4×4, установив видеомониторы. Пока на линии есть только пять мониторов, но их количество планируют увеличивать. Ранее вместо них были бумажные носители, которые тормозили реакцию на выявленные недочеты.

В частности, выявленный дефект при покраске автомобиля фотографировали, после чего делалось описание, а затем недочеты распечатывали на принтере и отправляли всю документацию ответственным лицам.

Теперь видеомониторы будут производить фотофиксацию, описание и в формате видео или слайд-шоу будут транслироваться на протяжении рабочей смены.

Именно благодаря этому, как заявили в компании, улучшится качество покраски Lada 4×4. Каждый сотрудник будет видеть, как выполнять операцию и не допустить дефекта.