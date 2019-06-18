Volkswagen представит новое поколение Golf до конца этого года

Информацией о предварительных сроках дебюта нового поколения автомобиля Golf поделились в самой компании.

Как известно, дату премьеры автомобиля перенесли на неопределенный срок. Согласно новым данным, Volkswagen представит следующее поколения Golf до конца этого года.

Также в этом году модель поступит в продажу, а первым рынком станет Германия. Серийную сборку Volkswagen Golf организуют на предприятии Вольфсбурге.

Как сообщается, общие инвестиции в разработку новой генерации автомобиля составят 1,8 млрд евро и ещё потребуется около 3 млрд евро для организации производства. Как ранее сообщалось, в основе Volkswagen Golf будет лежать масштабируемая платформа MQB, за счет которой машина станет легче от 35 до 70 кг в зависимости от версии.

Под капотом модели будут устанавливать 1,5-литровые дизельные и бензиновые турбомоторы. Появится и гибридная версия хэтчбека с возможностью подзарядки от бытовой розетки.