Информацией о предварительных сроках дебюта нового поколения автомобиля Golf поделились в самой компании.
Volkswagen представит новое поколение Golf до конца этого года
Как известно, дату премьеры автомобиля перенесли на неопределенный срок. Согласно новым данным, Volkswagen представит следующее поколения Golf до конца этого года.
Также в этом году модель поступит в продажу, а первым рынком станет Германия. Серийную сборку Volkswagen Golf организуют на предприятии Вольфсбурге.
Как сообщается, общие инвестиции в разработку новой генерации автомобиля составят 1,8 млрд евро и ещё потребуется около 3 млрд евро для организации производства. Как ранее сообщалось, в основе Volkswagen Golf будет лежать масштабируемая платформа MQB, за счет которой машина станет легче от 35 до 70 кг в зависимости от версии.
Под капотом модели будут устанавливать 1,5-литровые дизельные и бензиновые турбомоторы. Появится и гибридная версия хэтчбека с возможностью подзарядки от бытовой розетки.