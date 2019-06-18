Европейский автомобильный рынок в мае прекратил падение

Европейская ассоциация автопроизводителей обнародовала данные по продажам новых автомобилей на европейском рынке по итогам мая.

В прошлом месяце объёмы продаж автомобилей составили 1 443 708 единиц, а этот показатель оказался на 6,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более того аналитики отметили, что автомобильный рынок Европы в мае прекратил падение после 8 месяцев падения спроса.

При этом за период с января по май отрицательная динамика все же сохраняется. В этот период в Европе было продано 6 935 028 авто, что на два процента меньше.

Самой популярной маркой по итогам мая остаётся Volkswagen – 158 891 авто, что на 8,6% меньше. Второй результат показала компания Renault — 98878 ед. (-10%).

В первой пятерке также числятся: Peugeot (88 800 ед., +1,7%), Ford (84 490 ед., -4,5%) и Opel/Vauxhall (82 573 ед., +1%).