В компании Aston Martin сегодня официально рассказали, какое будет носить название их новый среднемоторный суперкар, оснащенный гибридной силовой установкой.

Как сообщили в компании, новый гибридный суперкар Aston Martin получил название Valhalla. Это будет автомобиль ограниченной серии, ведь всего планируется выпустить не более 500 экземпляров.

Все они будут оснащены гибридной силовой установкой, в составе которой будет бензиновый шестицилиндровый ДВС с двумя турбинами и пара вспомогательных электродвигателей.

Суммарная отдача установки составит не менее 1000 л.с. В автомобиле будет установлена адаптивная подвеска, а еще в нем будут использоваться элементы, созданные на 3D-принтере.

По предварительным данным, на британском рынке стоимость одного Aston Martin Valhalla составит 875 тыс. фунтов или 70,8 млн рублей.