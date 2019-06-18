Опубликованы шпионские фотографии нового Nissan X-Trail

Компания Nissan начала тестировать новое поколение автомобиля Rogue, известного на российском рынке под названием X-Trail.

Фотошпионы уже опубликовали фотографии тестового прототипа кроссовера, который покрыт толстым своем камуфляжной пленки.

Ожидается, что новый X-Trail получит серьезно обновленную внешность, где появятся новые решения от последних новинок компании.

В салоне и моторной гамме также ожидаются изменения. По предварительным данным, презентация кроссовера состоится в следующем году.

Напомним, что актуальная версия Nissan X-Trail в России предлагается с 2,0 и 2,5-литровыми моторами по цене от 1,64 млн рублей.