Появились первые фотографии нового Renault Captur без камуфляжа

Кроссовер нового, второго по счету поколения, появился в базе Министерства промышленности Китая, где опубликовали официальные фотографии.

Помимо фото Renault Captur без камуфляжа, были названы и некоторые характеристики. Так, например, в базе указано, что габариты автомобиля выросли.

Длина кроссовера составляет 4263 мм, что на 141 мм больше, показатель ширины равен 1 797 мм против 1 778 мм, а высоты — 1566 против 1593 мм.

Также увеличилось на 32 мм расстояние между осями – 2 638 мм. Для китайского рынка новая генерация автомобиля будет доступна с 1,3-литровый двигателем с отдачей 133 или 159 л.с. Ожидается, что презентация кроссовера состоится до конца лета.