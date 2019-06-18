Информация об отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта, где говорится о необходимости отправить на сервис по разным причинам 1 325 автомобилей нескольких моделей.

Audi отзывает в РФ более 1,3 тыс. автомобилей Audi А3, А4, А5, из которых 1 323 Audi А3 реализованных в период с 2016 года.

Audi А3 отправят на сервис из-за управляющих настроек фонари заднего хода включаются только примерно через 5 секунд после пуска двигателя.

В данном случае требуется выполнение кодировки блока управления бортовой сети.

Еще два автомобиля Audi А4, А5, реализованные в период с 2017 года могут иметь производственный дефект поворотного тягово-сцепного устройства.