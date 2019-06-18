Lamborghini разрабатывает новые версии модели Huracan

Автомобильная компания Lamborghini в ближайшие три года выпустит еще как минимум две новые версии своей модели Huracan.

Информацией об этом поделился руководитель из отдела исследований и развития компании.

Он сообщил, что уже ведется разработка двух модификаций Lamborghini Huracan, из которых первая выйдет на рынок уже в следующем году, а вторая еще через два года.

По предварительным данным, ближайшей новинкой окажется версия STO (Super Trofeo Omologato), а следующей будет гибридная версия.

Еще планируется выпуск топовой версии Superveloce. Между тем недавно было анонсировало внедорожное купе Huracan Sterrato.