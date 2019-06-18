Автомобильная компания Lamborghini в ближайшие три года выпустит еще как минимум две новые версии своей модели Huracan.
Lamborghini разрабатывает новые версии модели Huracan
18.06.2019 16:27
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Информацией об этом поделился руководитель из отдела исследований и развития компании.
Он сообщил, что уже ведется разработка двух модификаций Lamborghini Huracan, из которых первая выйдет на рынок уже в следующем году, а вторая еще через два года.
По предварительным данным, ближайшей новинкой окажется версия STO (Super Trofeo Omologato), а следующей будет гибридная версия.
Еще планируется выпуск топовой версии Superveloce. Между тем недавно было анонсировало внедорожное купе Huracan Sterrato.
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