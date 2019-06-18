Обновленная версия электрокара Renault Zoe поступит в продажу на европейском рынке уже осенью и ближе к старту продаж будут озвучены цены и комплектации.

Renault представил обновленный электрический хэтчбек Zoe, в котором слегка изменили внешность. Обновление затронуло передний и задний бамперы и оптику, которая стала светодиодной.

Салон хэтчбека переработали полностью и теперь там используется отделка материалами из переработанного сырья, появилась цифровая панель приборов с экраном на 10 дюймов, а также информационно-развлекательная система с 9,3-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов.

К тому же в обновленном хэтчбеке Zoe появились новые системы безопасности и помощи водителю. Еще автопроизводитель увеличил батарею на 52 кВт/ч и теперь запас хода составляет 390 км.

Для покупки будет доступно две модификации автомобиля, где в одной электродвигатель получит мощность 108, а во второй 135 лошадиных сил.