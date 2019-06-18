Пластиковые и металлические ограничители для транспорта: сигнальные столбики, парковочные барьеры, колесоотбойники

Проезжие части, пешеходные зоны, стоянки и парковки обустраивают технологичными ограничителями из металла и пластика. Выбор материала определяется сферой применения приспособления. Впрочем, каждый из них не уступает в надежности, продолжительном сроке эксплуатации.

Сигнальные дорожные столбики

Все чаще для благоустройства проезжих частей и нужд коммунальной сферы предпочтение отдается сигнальным пластиковым столбикам. Материал, дополнительно обрабатываемый особыми веществами, твердый и жесткий, имеет высокую устойчивость к дефектам, образованию трещин из-за скачков температур.

Металлические сигнальные столбики, в целом, не проигрывают в популярности. Часто именно эти конструкции выбирают для разделение внутридворовых территорий, выделения участков для парковки транспорта.

За счет применения дорожных сигнальных столбиков не только для безопасности движения, но и в благоустройстве, область использования этих конструкций расширяется. Использование на дорогах сигнальных столбиков тех или иных типов предписывают требования ГОСТ. Парки и зеленые зоны, придомовую территорию, стоянки для автомобилей и велосипедов ограничивают металлическими сигнальными столбиками из прагматических интересов. Они надежно закрепляются и устанавливаются на продолжительный срок. В интернет-магазине «ЗНАКИ 154» в Омске купить сигнальные дорожные столбики (пластиковые, металлические) можно по низкой цене.

Купить парковочные барьеры

Преимущественный материал для парковочных барьеров — металл. Парковочные блокираторы представляют собой приспособления, которые устанавливают для ограничения проезда на ту или иную территорию. Изделия закрепляются с помощью анкерных болтов. Несмотря на то, что блокираторы парковок изготавливают из металла, их просто привести в собранное или разобранное состояние. Масса устройств, как правило, не больше 5 кг.

Парковочные барьеры становятся все более нужными в больших населенных пунктах. Парковочные барьеры купить в Омске есть смысл, чтобы эксплуатировать не только рядом с офисами и торговыми центрами, но и у жилых домов. Производители реализуют парковочные блокираторы нескольких типов — с навесным и врезным замком. Оба одинаково удобны в применении.

Купить металлические, резиновые колесоотбойники для парковки

Нержавеющая сталь — оптимальный выбор материала для изготовления металлических колесоотбойников, еще одного изделия для ограничения движения автомобилей. Задача колесоотбойников — ограничивать проезд машин на СТО, территориях, где осуществляется интенсивное перемещение машин. Закрепляемые с помощью анкеров железные приспособления служат препятствием для транспортных средств — отпружинивают колеса автомобилей, производящих маневры, въезжающих на парковку.

Колесоотбойники снабжают броскими опознавательными элементами, светоотражающими приспособлениями для лучшей заметности при любой освещенности. Металлические колесоотбойники служат дополнительной защитой для зданий с витражными витринами, стеклянной отделкой и дают возможность избежать аварийных ситуаций.

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