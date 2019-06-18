Porsche представил новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4

Машины уже пережили смену поколений, а теперь для них создали и высокопроизводительные версии, которые получат более спортивный внешний виде, а также новый 4,0-литровый двигатель.

Этот шестицилиндровый оппозитный атмосферный мотор имеет 420 лошадиных сил мощности, а его основной стал трехлитровый шестицилиндровый двигатель, предлагаемый для нового поколения модели 911.

Показатель крутящего момента силовой установки составляет 420 Нм, а в паре с ней будет работать только 6-ступенчатая механическая КП.

Для разгона от нуля до первой сотни купе и родстеру потребуется 4,4 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 304 км/ч для купе и 301 км/ч для родстера.

Купе Porsche 718 Boxster Spyder в новой модификации оценили от 96 300 долларов, а родстер 718 Cayman GT4 получил ценник от 99 200 долларов.

Первые партии автомобилей обещают отправить покупателям в следующем году.