Россия заняла 12 место в рейтинге самых крупных авторынков в мире

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные по самым крупным автомобильным рынкам в мире по итогам мая.

Аналитики отмечают, что в прошлом месяце сменился мировой лидер. Теперь самым крупным авторынком мира является США, где было продано 1,59 млн авто, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

При этом в Китае, который уступил лидерство Америке, продажи сокращаются уже несколько месяцев подряд.

В мае объёмы продаж новых автомобилей на китайском рынке составили 1,56 млн экземпляров, что на 17,4% хуже. Третьей стала Германия с результатом 333 тыс. авто, что на 9% больше.

Четвертое и пятое место оказалось за Индией и Бразилией, где показатели продаж составили 239 тыс. и 184 тыс. проданных авто.

В десятку мировых лидеров вошли:

Япония (213 тыс. ед.; +5,2%),

Канада (203 тыс. ед.; -6,1%),

Италия (197 тыс. ед.; -1,2%),

Франция (194 тыс. ед.; +1,2%),

Великобритания (184 тыс. ед.; -4,6%).

Что касается российского авторынка, то наша страна в мировом рейтинге оказалась на 12-й позиции с результатом 138 тыс. реализованных авто в мае, что на 6,7% меньше.

На строчке выше располагается Южная Коре, где продажи сократились на 4,5% до 150 тыс. ед.