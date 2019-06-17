Названы автомобили, которые сложнее всего продать на рынке США

Зарубежные эксперты провели исследование на вторичном рынке и назвали автомобили, которые продаются хуже других подержанных машин.

В списке оказались десять моделей авто, а возглавил этот рейтинг Porsche Cayenne. Этот автомобиль в среднем на вторичном рынке США продается 67,8 дней.

Немного меньше времени нужно на продажу Buick Regal, который оказался на второй строчке с результатом 67,6 дней.

В тройке антирейтинга оказались сразу две модели — Porsche 911 и Buick LaCrosse. Их показатели составили 67,5 дней.

В первую пятерку вошли Land Rover Discovery Sport (66 дней) и Ford Flex (64,3 дня). Во второй пятерке расположились следующие модели: Cadillac XT5 (64,2 дня); Mazda CX-9 (62,9 дня); Ford Taurus (62,6 дня) и Lincoln MKX (62,2 дня).