Снижение стоимости трех моделей кроссоверов китайской марки зафиксировали эксперты сайта «ЦенаАвто».
Chery снизила стоимость трех кроссоверов на рынке РФ
17.06.2019 14:27
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Модели Tiggo 2, Tiggo 4 и Tiggo 5 стали дешевле в зависимости от комплектации от 50 тысяч рублей.
Например, Tiggo 2 в исполнении Luxury предлагается за 749 990 рублей, что меньше на 50 тысяч рублей.
Автомобиль Tiggo 4 в комплектациях Comfort и Luxury получил ценник ниже на 60 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно.
Теперь эти версии доступны за 1 039 900 и 1 129 900 рублей. Сильнее всего снизилась цена Tiggo 5 в версии Comfort MT – 100 тыс. рублей. Эта модификация оценена в июне в 1 069 900 рублей.
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