Chery снизила стоимость трех кроссоверов на рынке РФ

Модели Tiggo 2, Tiggo 4 и Tiggo 5 стали дешевле в зависимости от комплектации от 50 тысяч рублей.

Например, Tiggo 2 в исполнении Luxury предлагается за 749 990 рублей, что меньше на 50 тысяч рублей.

Автомобиль Tiggo 4 в комплектациях Comfort и Luxury получил ценник ниже на 60 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно.

Теперь эти версии доступны за 1 039 900 и 1 129 900 рублей. Сильнее всего снизилась цена Tiggo 5 в версии Comfort MT – 100 тыс. рублей. Эта модификация оценена в июне в 1 069 900 рублей.