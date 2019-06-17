Новый внедорожник на базе Toyota Crown получит электрическую версию

Сейчас компания FAW готовит полностью электрическую версию Hongqi HS7, которую заметили на тестах и по слухам она внешне не будет отличаться от классической версии, за исключением отсутствия выхлопных патрубков и разъема для подключения кабеля питания от зарядки.

Электрический внедорожник будет называться Hongqi E-HS7, но когда его представят неизвестно. Напомним, обычный Hongqi HS7 в Китае предлагается с 3,0-литровым V6 мощностью 338 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой Aisin.

На китайском рынке FAW позиционирует Hongqi HS7 как конкурента Mercedes-Benz GLE и BMW X5.