Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander

Еще в начале года стало известно, что в компании Mitsubishi рассматривают возможность начать продажи на российском рынке семиместной версии кроссовера Outlander.

Похоже производитель принял решение все-таки вывести такую модификацию, так как в базе Ростандарта появилось новое ОТТС на семиместный Outlander, позволяющее компании начать продажи модели.

К сожалению пока нет никаких данных о предварительных сроках старта продаж. Можно предположить, что новинка выйдет на рынок до конца года.

Напомним, что Mitsubishi Outlander представлен в России только в пятиместном варианте, который обновился в прошлом году.