Toyota отказалась от моторов V8 в новом Toyota Land Cruiser

Новая генерация внедорожника Toyota Land Cruiser останется без восьмицилиндровых двигателей, о чем в интервью с зарубежными журналистами рассказал представитель компании.

По его словам, Toyota Land Cruiser с моторами V8 пользуется отличным спросом, но производитель вынужденно от них отказывается в связи с новыми экологическими стандартами.

Было отмечено, что Toyota не первая компания, которая приняла решение не использовать V8. При этом заменой таким двигателям станет новый турбированный двигатель с турбиной и шестью цилиндрами.

Такая силовая установка уже разрабатывается. К тому же на базе нового мотора будут созданы и гибридные силовые установки.