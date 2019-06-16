Составлен ТОП-4 надежных дизельных авто с пробегом до 150 000 рублей

При составлении рейтинга эксперты ориентировались на цену до 150 тыс. рублей и естественно в ТОП-4 попали очень старые модели иномарок.

Выбор бензиновых вариантов в России всегда был большой, а вот с дизельными ДВС дела обстояли иначе, так как этот тип двигателя внутреннего сгорания никогда не пользовался спросом.

При этом доля дизельных моторов сейчас растет, но в основном только благодаря внедорожникам, которым дизельный агрегат подходит лучше, чем бензиновый.

Что касается рынка с пробегом, то при выборе дизельной «легковушки» стоит обратить внимание на Volkswagen Passat B3 с 1,9-литровым 63-сильным мотором и на Audi 80 с аналогичным по объёму ДВС, но с 90-сильной отдачей.

В ТОП-4 еще внесли Volkswagen Jetta с 54-сильным агрегатом и Peugeot 405 с 1,8-литровый дизелем мощностью 90 л.с., пишет «ГазетаDAILY».