Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет

Автомобильные эксперты создали рейтинг автомобилей, в который вошли пять лучших моделей немецких компаний, предлагаемых на вторичном рынке России.

Так, экспертами «Daily-Motor.Ru» был составлен рейтинг лучших немецких машин с пробегом не старше трех лет, который возглавил кроссовер Audi Q7.

Отмечается, что автомобиль на вторичном рынке оценен не дешево, но при этом свою стоимость он полностью оправдывает.

На втором месте рейтинге оказался минивэн Volkswagen Touran, который отлично подойдет в качестве семейного автомобиля. Машину описывают как надежную и вместительную.

В тройке лидеров расположился Volkswagen Golf. Его называют не только лучшим семейным автомобилем, но еще отмечают в нем хорошую управляемость и мощный двигатель.

Следующим в рейтинге оказался Volkswagen Polo, а замкнул пятерку лучших немецких машин с пробегом не старше трех лет Audi A3.