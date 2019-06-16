Новый Suzuki Jimny превратили в Mercedes-AMG G 63

С появлением нового поколения Suzuki Jimny только ленивый из этой машины не сделал «Гелендваген».

Но если ранее переделкой занимались тюнеры, то теперь в Китае можно заказать комплект для самостоятельной переделки маленького внедорожника в Mercedes-Benz G-класс.

Предлагается преобрести новую оптику, расширители колесных арок, «поворотники» на крылья и даже «кенгурятник».

Для тех, кому требуется максимальное сходство с немецкой машиной, разработали также фирменную радиаторную решетку эмитирующую Panamericana и патрубки выхлопной системы, выходящие из-под порогов.

Сколько стоит весь пакет тюнинга не сообщатся, но судя по снимкам он не очень хорошего качества, и скорее всего стоит намного дешевле, чем переделка Suzuki Jimny в популярном тюнинг-ателье.