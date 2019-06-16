В «Яндекс.Такси» появился поиск такси по всем тарифам

«Яндекс» запустил новую опцию — «Самый быстрый», позволяющую просматривать варианты вызова такси по всем тарифами одновременно с наименьшим временем ожидания.

Пока данная опция предлагается только для смартфонов под управлением iOS, к тому же функция позволяет сделать оплату с помощью Apple Pay, пишет издание «Астера«.

Чтобы воспользоваться функцией «Самый быстрый» необходимо указать адрес, куда нужно подъехать машине и пункт назначения.

После этого клиенту покажут все варианты по всем тарифам, а также ближайшего водителя. Самый дешевый тариф в «Яндекс.Такси» — это «Эконом».