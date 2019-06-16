Kia Motors закрывает свой завод в Китае из-за падения продаж

На территории Китая скоро будет полностью закрыт автомобильный завод компании Kia, который является одним из самых старых среди других предприятий компании.

Его построили еще в 1999 году и с того момента объёмы производства составляли более 140 тысяч автомобилей в год. Производственная площадка располагается в китайском Яньчэне.

Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на представителей компании, производственную площадку было принято решение закрыть из-за низких продаж автомобилей на рынке.

При этом предприятие полностью не ликвидируют, а сдадут в лизин партнеру компании в Китае – компании Yueda Group.

Как известно падение продаж на самом большом рынке мира случилось после того как правительство Южной Корее разместило на своей территории американские системы ПРО