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Kia Motors закрывает свой завод в Китае из-за падения продаж

Новости
16.06.2019 19:50
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На территории Китая скоро будет полностью закрыт автомобильный завод компании Kia, который является одним из самых старых среди других предприятий компании.

Его построили еще в 1999 году и с того момента объёмы производства составляли более 140 тысяч автомобилей в год. Производственная площадка располагается в китайском Яньчэне.

Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на представителей компании, производственную площадку было принято решение закрыть из-за низких продаж автомобилей на рынке.

При этом предприятие полностью не ликвидируют, а сдадут в лизин партнеру компании в Китае – компании Yueda Group.

Как известно падение продаж на самом большом рынке мира случилось после того как правительство Южной Корее разместило на своей территории американские системы ПРО

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