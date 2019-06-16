Suzuki на индийском рынке начала продажи недорого хэтчбека в начале 2019 года, и эта модель до сих пор пользуется большим спросом.
Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется отличным спросом
16.06.2019 19:52
158 0
Suzuki Wagon R в Индии предлагают за 400 тысяч рублей в эквиваленте и с момента старта продаж модель уже разошлась тиражом более 50 тысяч единиц. Как пишет «ГазетаDAILY», а для Индии это отличный показатель.
Suzuki Wagon R оснащен 1,2-литровым 83-сильным ДВС и механической коробкой передач. Есть еще версия с вариатором.
Базовая комплектация оснащена литровым 68-сильным мотором и пятиступенчатой механикой. Такая комплектация в Индии оценивается в 434 000 рупий минимум, что в пересчете составляет 400 000 рублей.
Комментарииcomments powered by HyperComments