Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется отличным спросом

Suzuki на индийском рынке начала продажи недорого хэтчбека в начале 2019 года, и эта модель до сих пор пользуется большим спросом.

Suzuki Wagon R в Индии предлагают за 400 тысяч рублей в эквиваленте и с момента старта продаж модель уже разошлась тиражом более 50 тысяч единиц. Как пишет «ГазетаDAILY», а для Индии это отличный показатель.

Suzuki Wagon R оснащен 1,2-литровым 83-сильным ДВС и механической коробкой передач. Есть еще версия с вариатором.

Базовая комплектация оснащена литровым 68-сильным мотором и пятиступенчатой механикой. Такая комплектация в Индии оценивается в 434 000 рупий минимум, что в пересчете составляет 400 000 рублей.