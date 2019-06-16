Ожидается, что уже завтра во время тест-драйва будут раскрыты все подробности о новой купеобразном кроссовере , а также будут названы все цены и комплектации.

Пока же об автомобиле известно немало, но не все. Недавно сообщалось о моторной гамме автомобиля, а также о том, что локализацию Renault Arkana намерены увеличивать.

А на старте продаж кроссовер будет локализован на 60%. Сегодня журналистам издания «За Рулем» удалось узнать новую информацию.

В частности, стало известно, что новый Renault Arkana получит дисковые тормоза. Данный вопрос интересовал многих, ведь сейчас на задних колесах автомобиля установлены барабанные тормоза.

Как оказалось, клиенты марки спрашивали о возможности появления дисковых тормозов, и в компании решили пойти навстречу.

Более того, в Renault заявляют о готовности прислушиваться к клиентам и добавлять в автомобиль новые опции и возможности.