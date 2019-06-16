СМИ: поставки Lada 4х4 в Германию продолжаются

Как известно «АвтоВАЗ» остановит поставки своих автомобилей на европейский рынок в связи с необходимостью дорабатывать машины под действующие экологические стандарты.

Впрочем, руководство российской компании ранее уже заявляло, что поставки автомобилей в Европу будут прекращены временно, так как автопроизводитель намерен доработать модели под стандарты.

Однако несмотря на то, что в ЕС уже ужесточились требования к машинам, поставки внедорожников Lada 4х4 в Германию продолжаются.

Об этом сообщили немецкие СМИ, опубликовав целую статью, в которой раскрывают о перспективах внедорожника в стране.

Несмотря на то, что экспорт продолжается, количество отправляемых транспортных средств невелико.

Также в статье говорится о том, что специалисты Lada Deutschland заявили о готовности самостоятельно дорабатывать импортируемые из нашей страны авто Lada.

В Lada Deutschland планируют начать продажи доработанных машин в 2020 году.