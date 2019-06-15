Nissan снизил стоимость кроссовера Murano в России

Кроссовер Nissan Murano 2019 модельного года подешевел на 9,4 – 13,6%, причем снижение цены коснулось всех комплектаций. Напомним, Murano собирается в России на заводе марки Nissan.

По результатам мониторинга цен эксперты сайта «Цена Авто» отметили, что базовая комплектация – Mid, теперь предлагается от 2 299 000 рублей, а это на 326 000 руб. дешевле, чем ранее.

Версии Mid и High с полным приводом в дилерских центрах стали дешевле на 286 000 рублей. Их теперь можно купить по цене от 2 539 000 и 2 659 000 рублей соответственно.

Практически на такую же сумму подешевела и версия Top с полным приводом. Сейчас ее японский автопроизводитель предлагает за 2 859 000 рублей.

Снижение цены коснулось и Nissan Murano в комплектации Top с гибридной силовой установкой, которая в цене потеряла сразу 456 000 рублей, и теперь предлагается за 2 899 000 рублей.