Гибридный Jeep Renegade PHEV скоро презентуют в Италии

Гибридная версия Jeep Renegad была представлена еще на Женевском автосалоне, когда был показан кроссовер Renegad PHEV и Compass PHEV, но их подробные характеристики тогда не раскрыли.

На выставке Parco del Valentino в период с 19 по 23 июня в Италии состоится еще одна презентация Renegad PHEV.

В американской компании решили для итальянского рынка провести отдельную презентацию, и на ней скорее всего объявят полные характеристики гибридного кроссовера, а также дату выхода. Вероятнее всего на выставку привезут и Compass PHEV.



Напомним, в Renegad PHEV на задней оси установлен электрический мотор, который и приводит ее в движение.

Передняя ось получает крутящий момент от обычного ДВС. Такой полный привод в американской компании назвали eAWD.

Под капотом кроссовера устанавливается 1,3-литровый турбомотор. Суммарная мощность гибридной силовой установки в Jeep Renegade PHEV составит от 190 до 240 л.с. в зависимости от версии.



На одном заряде кроссовер должен проезжать до 50 км, а заряжать батарею можно будет от бытовой розетки. Более подробные характеристики кроссоверов Renegad PHEV и Compass PHEV должны раскрыть на выставке Parco del Valentino.